Фелпс попросил исключить его из списка тестируемых на допинг спортсменов

Американский пловец Майкл Фелпс попросил соответствующие организации исключить его из списка спортсменов, сдающих тесты на допинг. 23-кратный олимпийский чемпион также сообщил, что по-прежнему не собирается менять решение о завершении спортивной карьеры. На Играх-2016 Фелпс завоевал 5 золотых медалей.

- Я сказал своему агенту Питеру Карлайлу о необходимости получить бумаги, чтобы мы их просто подписали и мне не надо было делать ежедневные обновления о своем местонахождении, – приводит ESPN слова Фелпса. – Это жестко. Думаю, что сделать все официально – это всегда здорово. Я до сих пор не собираюсь возвращаться. Нет ничего, что изменит данную ситуацию.

Ранее Фелпс заявил, что после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро завершит карьеру.