09:37 | ПЛАВАНИЕ

Фелпс попросил исключить его из списка тестируемых на допинг спортсменов

0
0
0
3

Американский пловец Майкл Фелпс попросил соответствующие организации исключить его из списка спортсменов, сдающих тесты на допинг. 23-кратный олимпийский чемпион также сообщил, что по-прежнему не собирается менять решение о завершении спортивной карьеры. На Играх-2016 Фелпс завоевал 5 золотых медалей.

- Я сказал своему агенту Питеру Карлайлу о необходимости получить бумаги, чтобы мы их просто подписали и мне не надо было делать ежедневные обновления о своем местонахождении, – приводит ESPN слова Фелпса. – Это жестко. Думаю, что сделать все официально – это всегда здорово. Я до сих пор не собираюсь возвращаться. Нет ничего, что изменит данную ситуацию.

Ранее Фелпс заявил, что после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро завершит карьеру.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Termin79

Да просто хочет снова дунуть...

11:10

RoyalHunter

не надо его проверять, а то он больше не успевает мочу менять

11:02

oledjan

Что-то Мишаня темнит. Не так все чистенько у него, похоже.

10:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ