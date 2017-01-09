17:55 | ПЛАВАНИЕ

Федерация синхронного плавания России признала спортсменками года всех участниц Игр-2016

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Федерация синхронного плавания России (ФСПР) признала лучшими спортсменками 2016 года всех участниц Олимпийских игр-2016. Напомним, что Наталья Ищенко и Светлана Ромашина одержали победу в соревнованиях дуэтов на Играх в Рио-де-Жанейро. Кроме того, Ищенко и Ромашина, а также Влада Чигирева, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Елена Прокофьева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Гелена Топилина завоевали золото Олимпиады в группе.

Тренерами года признаны наставник сборной России Татьяна Покровская и тренер дуэта Татьяна Данченко.

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Материалы REN-TV

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