Федерация плавания США защитит молодых спортсменок от насилия

Президент и главный управляющий Федерации плавания США Тим Хинчи заявил, что организация намерена пресекать попытки домогательства к молодым спортсменкам, сообщает ТАСС со ссылкой на ABC. Ранее бывший член олимпийской команды США по плаванию Ариана Смит подала в суд на федерацию за домогательства ее бывшего тренера Шона Хатчисона. По словам Смит, руководители организации знали об этом.

- Федерация плавания США признает и глубоко сожалеет о домогательствах, которым подвергались малолетние спортсмены и другие участники спортивных программ в плавании, - заявил Хинчи. - Участие в спортивных мероприятиях должно благотворно сказываться на здоровье, эмоциональном состоянии и на социальных контактах, однако для некоторых все это обернулось домогательствами и травмами, которые будут ощущаться на протяжении всей жизни.

Он добавил, что "сексуальные домогательства к детям, занимающимся плаванием, все еще случаются" и "не намерен проявлять в этих вопросах преступную беспечность".