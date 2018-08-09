Евгений Коротышкин: "Ефимова и Рылов будут на пьедестале в Токио-2020"

Призер Олимпиады-2012 Евгений Коротышкин отметил, что Юлия Ефимова и Евгений Рылов являются лидерами сборной России по плаванию. По его словам, они будут на пьедестале на Играх в Токио.

– Юля показывает тот результат, который нужен для выигрыша в данный момент, – приводят "Известия" слова Коротышкина. – Чемпионат Европы ниже по статусу, чем чемпионат мира. У такой опытной спортсменки, как Юля, не может вырабатываться максимальное количество адреналина, когда она не соревнуется с лучшими. А в Глазго ей равных нет. Она явно переросла уровень континентального первенства, поэтому так долго и не приезжала на чемпионат Европы.

Думаю, что Юлия Ефимова и Евгений Рылов – это наши лидеры. Оба наверняка будут на пьедестале в Токио-2020. А вот какая это будет медаль – зависит уже от их работы в ближайшие два года. И от удачи.