Евгений Коротышкин: "Других смельчаков на пост главы ВФП не нашлось"

Новый член президиума Всероссийской федерации плавания (ВФП), призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин отметил, что выборы президента организации прошли на безальтернативной основе. По его словам, смельчаков побороться за этот пост на нашлось. Действующий президент ВФП Владимир Сальников в четверг единогласно был переизбран на этот пост.

– Изначально Владимир Валерьевич (Сальников) был единственным кандидатом, его выдвинули три крупных федерации, – цитирует "Р-Спорт" Коротышкина. – Других смельчаков, которые взялись бы и выдвинулись бы на этот пост, не нашлось.

Я уже год работаю как функционер, будучи главой Федерации плавания города Москвы. Есть свое понимание по части того, как должно развиваться российское плавание. В принципе, новый пост – это та же работа в общественной организации, но задействовано больше действующих лиц, более серьезные вопросы обсуждаются уже на всероссийском уровне. Все шаги направлены для продвижения нашего вида спорта. Избрание в президиум воспринимаю как повышение и продвижение.