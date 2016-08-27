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Ефимова заняла вторые места на дистанциях 50 и 200 м брассом на этапе Кубка мира в Парже

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Россиянка Юлия Ефимова показала вторые результаты на дистанциях 50 и 200 м брассом на первом этапе Кубка мира во Франции.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро дистанцию в 50 м преодолела за 29,34 секунды. Победу одержала представительница Ямайки Алия Аткинсон (29,25), тройку замкнула американка Кэти Мэйли (29,75).

На дистанции 200 м результат Ефимовой – 2.17,32. Победу одержала олимпийская чемпионка Рио Рие Кането из Японии (2.16,99), тройку призеров замкнула другая представительница Японии Михо Такахаси (2.20,61).
 

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