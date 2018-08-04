Ефимова вышла в полуфинал ЧЕ на дистанции 100 м брассом, Гринев выиграл отбор на стометровке кролем

Россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата Европы по водным видам спорта в плавании на 100 м брассом. Она в квалификации показала третий результат – 1.07,25. Ее соотечественница Виталина Симонова с десятым результатом (1.07,92) также вышла в полуфинал. Победу в отборе одержала литовка Рута Мейлутите - 1.06,89.

Также в полуфинал с лучшим временем в отборе на дистанции 100 м кролем вышел россиянин Владислав Гринев (48,38). Третье время показал Данила Изотов (48,57), тоже вышедший в полуфинал.