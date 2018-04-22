Ефимова выиграла 100-метровку брассом на чемпионате России, Морозов - первый на 100-метровке кролем

Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на чемпионате России. Первым на дистанции 100 метров кролем стал Владимир Морозов.
Оба спортсмена прошли отбор на чемпионат Европы в Глазго. Также норматив выполнил Данила Изотов, ставший вторым на 100-метровке кролем.
Москва
Чемпионат России
Женщины
Брасс, 100 м
1. Юлия Ефимова (Московская обл.) – 1.06,48.
2. Дарья Чикунова (Санкт-Петербург) – 1.07,62
3. Виталина Симонова (Челябинская обл.) – 1.07,69
Мужчины
Вольный стиль, 100 м
1. Владимир Морозов (Москва) – 47,75.
2. Данила Изотов (Краснодарский край) – 48,31
3. Владислав Гринев – 48,68
4. Климент Колесников (оба – Москва) – 48,71
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Завтра время победителя на сотне на спине может стать сенсационным )
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