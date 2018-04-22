Ефимова выиграла 100-метровку брассом на чемпионате России, Морозов - первый на 100-метровке кролем

Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на чемпионате России. Первым на дистанции 100 метров кролем стал Владимир Морозов.

Оба спортсмена прошли отбор на чемпионат Европы в Глазго. Также норматив выполнил Данила Изотов, ставший вторым на 100-метровке кролем.

Москва

Чемпионат России

Женщины

Брасс, 100 м

1. Юлия Ефимова (Московская обл.) – 1.06,48.

2. Дарья Чикунова (Санкт-Петербург) – 1.07,62

3. Виталина Симонова (Челябинская обл.) – 1.07,69

Мужчины

Вольный стиль, 100 м

1. Владимир Морозов (Москва) – 47,75.

2. Данила Изотов (Краснодарский край) – 48,31

3. Владислав Гринев – 48,68

4. Климент Колесников (оба – Москва) – 48,71