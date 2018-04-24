Ефимова - вторая на чемпионате России на 200-метровке брассом, Красных - чемпион на 200-метровке кролем

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 200 м брассом на чемпионате России. Спортсменка показала результат 2 минуты 24,02 секунды. Ранее Ефимова выиграла дистанцию вдвое короче.
Победительницей соревнований стала Виталина Симонова (2.23,67), третьей финишировала Дарья Чикунова (2.25,92).
На 100 м баттерфляем чемпионом России стал Александр Садовников. Серебро – у Даниила Пахомова, бронза – у Андрея Минакова.
Александр Красных победил на 200-метровке кролем с результатом 1.46,25. Серебро завоевал Михаил Вековищев, бронзу – Михаил Довгалюк.
Москва
Чемпионат России
Мужчины
Баттерфляй, 100 м
1. Александр Садовников (Калининградская обл.) – 51,67
2. Даниил Пахомов (Санкт-Петербург – Архангельская обл.) – 51,96
3. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 51,99
Женщины
Брасс, 200 м
1. Виталина Симонова (Челябинская обл.) – 2.23,67
2. Юлия Ефимова (Московская обл.) – 2.24,02
3. Дарья Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.25,92
Мужчины
Вольный стиль, 200 м
1. Александр Красных (Татарстан) – 1.46,25
2. Михаил Вековищев (Калужская обл.) – 1.46,43
3. Михаил Довгалюк (Москва) – 1.46,49
4. Вячеслав Андрусенко (Санкт-Петербург) – 1.46,89