Ефимова - вторая на чемпионате России на 200-метровке брассом, Красных - чемпион на 200-метровке кролем

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 200 м брассом на чемпионате России. Спортсменка показала результат 2 минуты 24,02 секунды. Ранее Ефимова выиграла дистанцию вдвое короче.

Победительницей соревнований стала Виталина Симонова (2.23,67), третьей финишировала Дарья Чикунова (2.25,92).

На 100 м баттерфляем чемпионом России стал Александр Садовников. Серебро – у Даниила Пахомова, бронза – у Андрея Минакова.

Александр Красных победил на 200-метровке кролем с результатом 1.46,25. Серебро завоевал Михаил Вековищев, бронзу – Михаил Довгалюк.

Москва

Чемпионат России

Мужчины

Баттерфляй, 100 м

1. Александр Садовников (Калининградская обл.) – 51,67

2. Даниил Пахомов (Санкт-Петербург – Архангельская обл.) – 51,96

3. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 51,99

Женщины

Брасс, 200 м

1. Виталина Симонова (Челябинская обл.) – 2.23,67

2. Юлия Ефимова (Московская обл.) – 2.24,02

3. Дарья Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.25,92

Мужчины

Вольный стиль, 200 м

1. Александр Красных (Татарстан) – 1.46,25

2. Михаил Вековищев (Калужская обл.) – 1.46,43

3. Михаил Довгалюк (Москва) – 1.46,49

4. Вячеслав Андрусенко (Санкт-Петербург) – 1.46,89