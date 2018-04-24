Ефимова проиграла на чемпионате России второй раз за 12 лет

Трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, сегодня ставшая второй на 200-метровке брассом, всего лишь второй раз за 12 лет проиграла на чемпионатах России в 50-метровых бассейнах в этом стиле. Напомним, что первое место заняла Виталина Симонова.

Последний раз на чемпионатах России в 50-метровом бассейне Ефимова проигрывала в 2012 году. Тогда она, выиграв 50 и 100 м, проиграла 200 метров Анастасии Чаун.

До этого в 2006 году она стала четвертой на дистанции 100 метров. В 2007, 2013, 2014 и 2016 годах Ефимова на чемпионатах России не выступала. В 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 и 2017 годах она побеждала на всех "брассовых" дистанциях, в которых участвовала.