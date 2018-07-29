Ефимова присоединится к сборной России в Глазго, Морозов приболел

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова и бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Виталина Симонова присоединятся к сборной России по плаванию уже в Глазго, где пройдет чемпионат Европы (со 2 по 12 августа). Тренер также сообщил, что Владимир Морозов​, который тренируется в США, уже присоединился к команде.

- Юля Ефимова и Виталина Симонова прилетят уже в Глазго, как, в принципе, и планировалось, - цитирует "РИА Новости" главного тренера сборной России Сергея Чепика. - К сожалению, Морозов приболел. У Вовы всегда есть некий момент акклиматизации, сейчас вот можно сказать, что его прихватило. Но готовится плыть, будет бороться.