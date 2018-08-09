Ефимова примет участие во всех этапах Кубка мира в этом году

Россиянка Юлия Ефимова намерена принять участие во всех этапах Кубка мира по плаванию 2018 года. Кубок мира стартует этапом в Казани, который пройдет с 7 по 9 сентября. Далее пловцы будут соревноваться в Дохе (13-15 сентября), Будапеште (4-6 октября), Пекине (2-4 ноября), Токио (9-11 ноября) и Сингапуре (15-17 ноября). Место проведения этапа, который пройдет с 28 по 30 сентября, будет определено позднее.

- Сейчас буду отдыхать неделю, полторы, потом сразу на Кубок мира, первый этап которого пройдет в Казани в начале сентября. Насчет отдыха пока не знаю, поеду в Эстонию на два дня на музыкальный фестиваль, а дальше свободный полет, - цитирует ТАСС Ефимову.

В четверг в Глазго завершился чемпионат Европы по плаванию. Ефимова завоевала на турнире четыре золотые и одну серебряную награды. Сборная России с 26 медалями (десять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград) победила в общекомандном зачете соревнований.