Ефимова победила на дистанции 50 метров в Барселоне

Российская пловчиха Юлия Ефимова стала победительницей на дистанции 500 метров брассом на турнире "Маре Нострум" в Барселоне.

Россиянка победила с результатом 30,43. В тройку лучших также попали две представительницы США - Молли Хэннис и Кэти Мейли. Вторыми на различных дистанциях стали россияне Антон Чупков, Александр Красных, Олег Костин, Светлана Чимрова. Третьими стали Дарья Чикунова, Анастасия Фесикова и Кирилл Пригода.

Барселона (Испания)

Плавание

Маре Нострум

Второй этап

Брасс

50 метров

1. Юлия ЕФИМОВА (Россия) – 30,43

2. Молли Ханнис (США) – 30,75

3. Кэти Мейли (США) - 31,15