21:13 | ПЛАВАНИЕ

Ефимова перед стартом на чемпионате России порвала купальник

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Трекхратный призер Олимпиады Юлия Ефимова порвала купальник перед стартом на чемпионате России. В последний день чемпионата страны она завоевала золото на дистанции 50 м брассом, а также серебро на 200 м комплексом.

- Перед полуфиналом на 50 метров брассом порвала купальник, попросила задержать заплыв, надела запасной. Всегда есть тот, который можно быстро надеть, - цитирует "Р-Спорт" Ефимову. - В целом я довольна тем, как все прошло. Я не подводилась к чемпионату России, просто в рабочем состоянии плавала. Как лошадка - встала и пошла.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/aquatics/20180425/1136032908.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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panzerk

где фото?

22:09

cska+

ну и где фотка порванного купальника на Ефимовой?

21:48

Aborigen06

зачем это?

21:37

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