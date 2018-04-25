Ефимова перед стартом на чемпионате России порвала купальник

Трекхратный призер Олимпиады Юлия Ефимова порвала купальник перед стартом на чемпионате России. В последний день чемпионата страны она завоевала золото на дистанции 50 м брассом, а также серебро на 200 м комплексом.

- Перед полуфиналом на 50 метров брассом порвала купальник, попросила задержать заплыв, надела запасной. Всегда есть тот, который можно быстро надеть, - цитирует "Р-Спорт" Ефимову. - В целом я довольна тем, как все прошло. Я не подводилась к чемпионату России, просто в рабочем состоянии плавала. Как лошадка - встала и пошла.