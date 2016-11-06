Ефимова не выступит на чемпионате мира из-за болезни

Трехкратный призер Олимпиады Юлия Ефимова не примет участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде из-за болезни. По ее словам, она страдает от ангины. Чемпионат мира пройдет с 6 по 11 декабря в канадском Виндзоре.

"Сегодня у меня неприятная новость. После возвращения в Лос-Анджелес случился рецидив гнойной ангины, которой я мучаюсь с апреля. Честно говоря, я и на этапах Кубка мира выступала – когда не совсем здоровой, а иногда и больной. Несколько раз всерьёз думала сняться. Но решила пройти это испытание до конца.

А сейчас – опять начались проблемы. Думаю, меня "добили" трансатлантические перелёты из Азии в Америку и обратно. Не буду портить вам настроение всякими медицинскими подробностями. Скажу только, что врачи настаивают на операции. Я надеюсь, что поможет полноценный отдых и консервативное лечение. Ближайшие несколько недель я не буду ни тренироваться, ни даже "купаться". И – не выступлю на чемпионате мира в 25-метровом бассейне, который пройдёт в начале декабря в Канаде.

Конечно, пропускать чемпионат мира очень обидно. И принять решение об этом было сложно. Хотя "короткая" вода – не моё, я хотела и планировала выступить в Канаде. Министерство спорта РФ с Центром спортивной подготовки сборных команд России даже изыскали средства для проведения в Майами (США) заключительного сбора перед чемпионатом мира, за что им огромное спасибо. Но болезнь внесла коррективы. Я понимаю, что не смогу качественно подготовиться и побороться за высокие места. Не хочу подводить команду. Надеюсь, смогут проявить себя молодые девчонки", – написала Ефимова на своей странице в Facebook.