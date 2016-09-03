Ефимова и Морозов победили на этапе Кубка мира в Москве

Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе Кукбка мира в Москве. Результат серебряного призера Олимпиады в Рио – 1.02,91. Второе место заняла американка Кэти Мейли (1.03,36), тройку призеров замкнула олимпийская чемпионка Рио японка Риэ Кането (1.05,47). На дистанции 200 метров вольным стилем победу одержала представительница Венгрии Катинка Хошсу (1.54,40). Второй стала ее соотечественница Жужана Якабош (1.55,46). Россиянка Дарья Устинова замкнула тройку призеров (1.56,63).

Россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 100 метров вольным стилем (46,36). Второй – британец Адам Баретт (46,99), тройку замкнул Синри Сиура из Японии (47,00). На дистанции 50 метров брассом победил южноафриканец Камерон ван дер Бург (25,88). Второе место занял бразилец Фелипе Лима (26,24). Россиянин Кирилл Пригода стал третьим (26,30).