Ефимова и Морозов одержали победы на этапе Кубка мира в Гонконге

Россиянка Юлия Ефимова стала первой на дистанции 200 м брассом на заключительном этапе Кубка мира в Гонконге. У мужчин на дистанции 50 м вольным стилем лучшим на девятом этапе Кубка мира стал Владимир Морозов, который ранее стал досрочным победителем общего зачета.
Гонконг
Кубок мира
9-й этап
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. МОРОЗОВ (Россия) – 21,16
2. Проуд (Великобритания) – 21,33
3. Ле Кло (ЮАР) – 21,45
Женщины
200 м, брасс
1. ЕФИМОВА (Россия) – 2.16,49
2. Ларсон (США) – 2.17,99
3. Ханнис (США) – 2.21,85