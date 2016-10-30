Ефимова и Морозов одержали победы на этапе Кубка мира в Гонконге

Россиянка Юлия Ефимова стала первой на дистанции 200 м брассом на заключительном этапе Кубка мира в Гонконге. У мужчин на дистанции 50 м вольным стилем лучшим на девятом этапе Кубка мира стал Владимир Морозов, который ранее стал досрочным победителем общего зачета.

Гонконг

Кубок мира

9-й этап

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. МОРОЗОВ (Россия) – 21,16

2. Проуд (Великобритания) – 21,33

3. Ле Кло (ЮАР) – 21,45

Женщины

200 м, брасс

1. ЕФИМОВА (Россия) – 2.16,49

2. Ларсон (США) – 2.17,99

3. Ханнис (США) – 2.21,85