Ефимова, Чупков и Фесикова выступят за сборную России на "Маре Нострум"

Призеры Олимпиады Юлия Ефимова, Антон Чупков и Анастасия Фесикова выступят за сборную России на соревнованиях по плаванию "Маре Нострум", сообщает "Р-Спорт".

Турнир будет состоять из трех этапов. Первый пройдет в Кане-ан-Руссийон (Франция) 9-10 июня, второй состоится в Барселоне (Испания) 13-14 июня, а заключительный - в Монако 16-17 июня.

На первом этапе за сборную России выступят Вероника Андрусенко, Вячеслав Андрусенко, Юлия Ефимова, Олег Костин, Александр Красных, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Антон Чупков (резерв - Рустам Гадиров, Розалия Насретдинова).

На втором этапе - Виктория Андреева, Андрусенко (оба), Ефимова, Андрей Жилкин, Данила Изотов, Мария Каменева, Костин, Красных, Насретдинова, Кирилл Пригода, Устинова, Фесикова, Светлана Чимрова, Чупков (резерв - Гадиров).

На третьем этапе - Андреева, Ефимова, Жилкин, Каменева, Климент Колесников, Костин, Насретдинова, Пригода, Фесикова, Чимрова, Чупков (резерв - Никита Королев и Никита