Ефимова - чемпионка России на 50 м брассом

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата России на дистанции 50 м брассом.
Москва
Чемпионат России
Женщины
Брасс, 50 м
1. Юлия Ефимова - 30,30
2. Наталья Иванеева - 30,66
3. Анна Ганус - 31,46
Баттерфляй, 50 м
1. Софья Сподаренко - 26,52
2. Светлана Чимрова - 26,55
3. Анастасия Лязева - 27,17
Вольный стиль, 100 м
1. Мария Каменева - 54,35
2. Вероника Андрусенко - 54,47
3. Арина Опенышева - 54,68
Комплекс, 200 м
1. Виктория Андреева - 2.12,15
2. Юлия Ефимова - 2.12,82
3. Ирина Кривоногова - 2.13,03
Вольный стиль, 400 м
1. Вероника Андрусенко - 4.06,73
2. Анна Егорова - 4.09,48
3. Анастасия Гуженкова - 4.12,11
Мужчины
Вольный стиль, 50 м
1. Владимир Морозов - 21,47
2. Сергей Фесиков - 22,10
3. Иван Кузьменко - 22,12
Спина, 200 м
1. Евгений Рылов - 1.53,71
2. Климент Колесников - 1.55,91
3. Григорий Тарасевич - 1.57,83
Комплекс, 400 м
1. Максим Ступин - 4.16,90
2. Александр Осипенко - 4.17,08
3. Данил Зайцев - 4.18,66