20:25 | ПЛАВАНИЕ

Ефимова - чемпионка России на 50 м брассом


Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата России на дистанции 50 м брассом.

Москва

Чемпионат России

Женщины

Брасс, 50 м

1. Юлия Ефимова - 30,30

2. Наталья Иванеева - 30,66

3. Анна Ганус - 31,46

Баттерфляй, 50 м

1. Софья Сподаренко - 26,52

2. Светлана Чимрова - 26,55 

3. Анастасия Лязева - 27,17

Вольный стиль, 100 м

1. Мария Каменева - 54,35

2. Вероника Андрусенко - 54,47

3. Арина Опенышева - 54,68

Комплекс, 200 м

1. Виктория Андреева - 2.12,15

2. Юлия Ефимова - 2.12,82

3. Ирина Кривоногова - 2.13,03

Вольный стиль, 400 м

1. Вероника Андрусенко - 4.06,73

2. Анна Егорова - 4.09,48

3. Анастасия Гуженкова - 4.12,11

Мужчины

Вольный стиль, 50 м

1. Владимир Морозов - 21,47

2. Сергей Фесиков - 22,10

3. Иван Кузьменко - 22,12

Спина, 200 м

1. Евгений Рылов - 1.53,71

2. Климент Колесников - 1.55,91

3. Григорий Тарасевич - 1.57,83

Комплекс, 400 м

1. Максим Ступин - 4.16,90

2. Александр Осипенко - 4.17,08

3. Данил Зайцев - 4.18,66

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