Ефимова - чемпионка Европы на дистанции 50 метров брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала титул чемпионки Европы на дистанции 50 метров брассом. Соревнования проходят в рамках объединенного ЧЕ по летним видам спорта.

Россиянка показала результат 29,81 секунды. Второй стала британка Имоджен Кларк. На третьем месте итальянка Арианна Кастильони. Еще одна представительница России Наталья Иванеева на седьмой позиции.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Плавание

Глазго (Шотландия)

Женщины

Брасс

50 метров

Финал

1. ЮЛИЯ ЕФИМОВА (РОССИЯ) 29,81

2. Имоджен Кларк (Великобритания) + 0,53

3. Арианна Кастильони (Италия) + 0,60…

4. НАТАЛЬЯ ИВАНЕЕВА (РОССИЯ) + 1,38