Дмитрий Лазарев: "Что запрещаю Колесникову? Ходить зимой без шапки!"

Тренер российского пловца Климента Колесникова Дмитрий Лазарев рассказал, что запрещает 17-летнему спортсмену ходить зимой без головного убора и играть в приставку до поздна. Специалист отметил, что в молодом возрасте старается оградить плавцов от гаджетов.

– Что вы Клименту запрещаете категорически?

– Категорически? Ходить зимой без шапки! Запрещаю нарушать спортивный режим: после 10 вечера не должно быть игр в Playstation, нельзя допоздна сидеть в интернете.

– Гаджеты у вас под контролем?

– До 15-16 лет были под контролем. Тогда я вообще собирал все у них на сборах – все телефоны, гаджеты ночью лежали у меня в мешке. На следующий день раздавал – на 2-3 часа. Считаю, что спортсмен должен расти не только физически, но и психологически, и умственно. Самоконтроль должен включаться. Если спортсмен профессионал, он будет делать все правильно.

– Считаете, что гаджеты мешают сфокусироваться?

– Ничего хорошего нет в том, например, когда на утро тренировка, а они до часу ночи играли в телефоне. Ловил их на этом несколько раз. Решил забирать телефоны. Сейчас уже не делаю этого, потому что мы на мониторинге у ВАДА, мы в системе ADAMS, да и сам Климент понимает, что нужно сохранять силы и уже разумно подходит ко всему этому. Например, он не поехал в Москву, когда была возможность, решил остаться на Круглом.