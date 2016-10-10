Олимпийская чемпионка 2008 года Инге Деккер объявила о завершении карьеры. Перед началом Олимпийских игр в Рио-де-Жайнейро у нее был диагностирован рак, и она перенесла операцию.

- Мое заболевание не ускорило процесс, даже наоборот, - приводит NOS слова Деккер. - Я должна была преодолеть все трудности, чтобы вернуться. Это было красиво.

На Играх-2016 Деккер заняла четвертое место в эстафете 4х100 м в составе сборной Голландии.