15:42 | ПЛАВАНИЕ

Деккер объявила о завершении карьеры

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Олимпийская чемпионка 2008 года Инге Деккер объявила о завершении карьеры. Перед началом Олимпийских игр в Рио-де-Жайнейро у нее был диагностирован рак, и она перенесла операцию.

- Мое заболевание не ускорило процесс, даже наоборот, - приводит NOS слова Деккер. - Я должна была преодолеть все трудности, чтобы вернуться. Это было красиво.

На Играх-2016 Деккер заняла четвертое место в эстафете 4х100 м в составе сборной Голландии.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tima the best

Да что же это такое! Инге, здоровья большущего. Это была прекрасная карьера! Пусть дальнейшая жизнь будет счастливой!

16:30

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