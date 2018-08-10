Чупков после ЧЕ выступит на ЧМ среди военнослужащих

Призер Олимпийских игр в плавании Антон Чупков сообщил, что после чемпионата Европы в Глазго намерен стартовать на чемпионате мира среди военнослужащих. Также пловец добавил, что доволен своими результатами на чемпионате Европы в Глазго, за исключением одного.

Чупков на чемпионате Европы завоевал золото и бронзу в плавании брассом на дистанциях 200 и 100 метров соответственно, а также серебро в комбинированной эстафете 4×100 метров. Чемпионат мира среди военнослужащих пройдет 16-23 августа в Самаре.

- Я буду выступать на чемпионате мира среди военных, потом поплыву на этапах Кубка мира, как мы и планировали, - цитирует Чупкова "РИА Новости". - На личных дистанциях доволен тем, что удалось показать личные рекорды, тренер поздравил, сказал, что все хорошо, но есть разочарование от комбинированной эстафеты. Последняя эстафета прошла неудачно для меня, никогда не ожидал, что такое со мной может случиться, ну ничего, на ошибках учимся.