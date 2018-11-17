Чупков победил на 200-метровке брассом на этапе Кубка мира в Сингапуре

Россиянин Антон Чупков победил на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира в Сингапуре. Его результат 2 минуты 1,73 секунды. Второе место занял другой представитель России Кирилл Пригода - 2 минуты 1,85 секунды. Третьим стал японец Хиромаса Фудзимори (2.03,45).

Россиянин Владимир Морозов одержал победу на 50-метровке баттерфляем с результатом 22,17 секунды и стал победителем общего зачета Кубка мира.

Второе место на этой дистанции занял американец Майкл Эндрю (22,32), третье – Джозеф Скулинг из Сингапура (22,40).

Россиянка Виталина Симонова стала третьей на 50-метровке брассом (31,11). Победила ямайка Алия Аткинсон (28,93), второе место заняла австралийка Эмили Сибом (30,25).