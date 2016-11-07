Чупков и Красных стали чемпионами России

На проходящем в Казани чемпионате России на дистанции 200 м брассом победил Антон Чупков со временем 2.03,20. В плавании на 200 м на спине чемпионкой России стала Дарья Устинова. Александр Красных первенствовал на 400 м вольным стилем. На дистанции 50 м в плавании баттерфляем золото завоевала Розалия Насретдинова.

Казань

Чемпионат России на короткой воде

Мужчины

Брасс, 200 м

1. Антон Чупков (Москва) – 2.03,20

2. Михаил Доринов (Нижегородская обл.) – 2.03,25

3. Илья Хоменко (Ростовская обл.) – 2.03,83

Вольный стиль, 400 м.

1. Александр Красных (Татарстан) – 3.37,87

2. Вячеслав Андрусенко (Санкт-Петербург) – 3.42,56

3. Александр Федоров (Санкт-Петербург) – 3.43,12

Женщины

Спина, 200 м

1. Дарья Устинова (Свердловская обл.) – 2.04,46

2. Анастасия Осипенко (Красноярский край) – 2.04,75

3. Ирина Приходько (Татарстан) – 2.04,85

Баттерфляй, 50 м

1. Розалия Насретдинова (Москва) – 26,03

2. Дарья Цветкова (Алтайский край) – 26,07

3. Алина Кашинская (Свердловская обл.) – 26,19