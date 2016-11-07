Чупков и Красных стали чемпионами России

На проходящем в Казани чемпионате России на дистанции 200 м брассом победил Антон Чупков со временем 2.03,20. В плавании на 200 м на спине чемпионкой России стала Дарья Устинова. Александр Красных первенствовал на 400 м вольным стилем. На дистанции 50 м в плавании баттерфляем золото завоевала Розалия Насретдинова.
Казань
Чемпионат России на короткой воде
Мужчины
Брасс, 200 м
1. Антон Чупков (Москва) – 2.03,20
2. Михаил Доринов (Нижегородская обл.) – 2.03,25
3. Илья Хоменко (Ростовская обл.) – 2.03,83
Вольный стиль, 400 м.
1. Александр Красных (Татарстан) – 3.37,87
2. Вячеслав Андрусенко (Санкт-Петербург) – 3.42,56
3. Александр Федоров (Санкт-Петербург) – 3.43,12
Женщины
Спина, 200 м
1. Дарья Устинова (Свердловская обл.) – 2.04,46
2. Анастасия Осипенко (Красноярский край) – 2.04,75
3. Ирина Приходько (Татарстан) – 2.04,85
Баттерфляй, 50 м
1. Розалия Насретдинова (Москва) – 26,03
2. Дарья Цветкова (Алтайский край) – 26,07
3. Алина Кашинская (Свердловская обл.) – 26,19