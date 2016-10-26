11:33 | ПЛАВАНИЕ

Аткинсон установила рекорд мира, Ефимова - вторая на этапе Кубка мира в Токио

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Представительница Ямайки Алия Аткинсон в рамках восьмого этапа Кубка мира установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом на короткой воде. Ее результат 28,64 секунды. Прежнее достижение принадлежало американке Джессике Харди (28,80). Рекорд был установлен 15 ноября 2009 года в Берлине.

Второе место на соревнованиях в Токио заняла россиянка Юлия Ефимова (29,19), третьей стала американка Молли Ханнис (29,57).

Токио (Япония)

Кубок мира

Женщины

Брасс, 50 м

1. Алиа Аткинсон (Ямайка) – 28,64 (рекорд мира)

2. ЮЛИЯ ЕФИМОВА (Россия) – 29,19

3. Молли Ханнис (США) – 29,57

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