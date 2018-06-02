Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года российский пловец Аркадий Вятчанин объявил о завершении карьеры. 34-летний спортсмен также является четырехкратным чемпионом Европы и четырехкратным призером чемпионата мира.

– Я с нетерпением смотрю в будущее. Я хотел бы поделиться своими знаниями и опытом в области плавания, – цитирует Вятчанина swimswam.com. – Я хотел бы поблагодарить Грегга Троя, его сотрудников и тех, кто помогал мне оставаться на этом уровне в спорте в течение последних 6,5 лет. – Из всех вещей, которые я мог сказать или сказал в прошлом, главное остается прежним: я верю, что спорт может быть свободен от допинга и политики.

Напомним, в 2013 году из-за конфликта с Всероссийской федерацией плавания он отказался выступать за Россию. Пловец даже получил гражданство Сербии, но так ни разу и не выступил под флагом этой страны. Затем Вятчанин получил гражданство США и хотел представлять эту страну на международных соревнованиях.