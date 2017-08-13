Аркадий Вятчанин: "Надеюсь, что спортивный принцип однажды станет важнее политики и денег"

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр-2008 Аркадий Вятчанин отметил, что планирует продолжить выступления на высоком международном уровне. Он подчеркнул, что покинул сборную России из-за конфликта с руководством федерации.

– У меня пока еще осталось желание плавать, – цитирует "Р-Спорт" Вятчанина. – В современных реалиях, когда политика, коррупция и мотивированные этим правила господствуют в мире спорта – во всем мире, если быть абсолютно точным, – единственный возможный вариант выступления на высоком международном уровне требует наличия спортивного гражданства какой-либо страны.

Я принял нелегкое решение выйти из состава российской сборной из-за затянувшихся разногласий и последовавшего конфликта с руководством федерации. Выступать за Сербию мне просто-напросто не разрешили. Я очень надеюсь на то, что когда-нибудь принцип "Быстрее! Выше! Сильнее!" станет важнее, чем политика или деньги. Поэтому я всегда готов поделиться своими знаниями и опытом со всеми желающими, вне зависимости от страны.