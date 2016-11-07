Арбузов – чемпион России в плавании на 50 м кролем

На проходящем в Казани чемпионате России на дистанции 50 м кролем победил Андрей Арбузов. На 100 м комплексом чемпионкой стала Дарья Карташова.

В женской кролевой эстафете 4х100 м победила команда Санкт-Петербурга (Дарья Устинова, Ирина Шваева, Дарья Карташова, Вероника Попова).

Казань

Чемпионат России в короткой воде. Казань, 7 ноября

Мужчины

Вольный стиль, 50 м

1. Андрей Арбузов (Красноярский край) – 21,39

2. Евгений Седов (Волгоградская обл.) – 21,49

3. Алексей Брянский (Иркутская обл.) – 21,50



Женщины

Комплекс, 100 м.

1. Дарья Карташова (Санкт-Петербург) – 59,65

2. Ирина Шваева (Санкт-Петербург) – 1.00,64

3. Софья Сподаренко (Тюменская обл.) – 1.02,05

Вольный стиль, 4х100 м

1. Санкт-Петербург – 3.36,23

2. Москва – 3.37,25

3. Новосибирская область – 3.39,68