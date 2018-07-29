Андрусенко и Красных пропустят чемпионат Европы из-за травм

Призеры чемпионатов мира пловцы Вероника Андрусенко (Попова) и Александр Красных пропустят чемпионат Европы в Глазго из-за травм. Чемпионат Европы пройдет со 2 по 12 августа.

- К сожалению, у нас не смогут выступить на чемпионате Европы из-за травм Александр Красных и Вероника Андрусенко, - цитирует "РИА Новости" главного тренера сборной России Сергея Чепика. - Дозаявлять вместо них мы никого не будем, у нас есть ребята из уже заявленных, которые могут проплыть их дистанции. Может быть, не на таком уровне, но все же. Эстафеты снимать из-за этого не будем, поплывем, но другим составом.