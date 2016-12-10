Андрей Воронцов: "Российские пловцы не участвовали ни в каких допинг-программах"

Бывший главный тренер сборной России Андрей Воронцов заявил, что пловцы не участвовали ни в каких программах по употреблению допинга. Накануне была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена, в которой, в частности, говорится о беспрецедентном уровне манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов на Играх-2012.

- Мне стыдиться не за что. И Хайо Зеппельт у меня в Стокгольме в 2015 году был, и ВАДА допрашивало, - цитирует "Р-Спорт" Воронцова. - Я рассказал, какие были проблемы. Но вместе с тем дал понять, что пловцы не участвовали ни в каких "программах героической борьбы за денежные знаки с помощью денежных знаков". Каждый делает выбор сам. Никто ему пистолет к виску не приставляет.