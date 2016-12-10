12:25 | ПЛАВАНИЕ

Андрей Воронцов: "Российские пловцы не участвовали ни в каких допинг-программах"

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Бывший главный тренер сборной России Андрей Воронцов заявил, что пловцы не участвовали ни в каких программах по употреблению допинга. Накануне была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена, в которой, в частности, говорится о беспрецедентном уровне манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов на Играх-2012.

- Мне стыдиться не за что. И Хайо Зеппельт у меня в Стокгольме в 2015 году был, и ВАДА допрашивало, - цитирует "Р-Спорт" Воронцова. - Я рассказал, какие были проблемы. Но вместе с тем дал понять, что пловцы не участвовали ни в каких "программах героической борьбы за денежные знаки с помощью денежных знаков". Каждый делает выбор сам. Никто ему пистолет к виску не приставляет.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161210/1113519654.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pojarniy

Ну чьто ты несешь? Сколько два раза Ефимову за руку ловили. И опять не участвовали. Прощали. И не одну ее. Память коротка.

12:43

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