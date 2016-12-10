Андрей Воронцов: "Россия сделала все, чтобы обеспечить чистое выступление россиян в Лондоне"

Бывший главный тренер сборной России Андрей Воронцов подчеркнул, что он и ВФП сделали все, чтобы только чистые спортсмены выступили на Олимпиаде в Лондоне. Накануне была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена, в которой, в частности, говорится о беспрецедентном уровне манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов на Играх-2012.

- Я не могу гарантировать на 100 процентов, но мы сделали все что в наших силах, чтобы обеспечить чистые выступления на Играх в Лондоне, - цитирует "Р-Спорт" Воронцова. - Я и руководство ВФП в лице Владимира Сальникова прекрасно отдавали себе отчет, что в команде могут быть "нестойкие" спортсмены и тренеры. Поэтому мы запланировали выездной предолимпийский сбор в Великобритании на базе частной школы Миллфилд с отличным бассейном.

Сбор проводился с 14 по 25 июля, то есть начался за 11 дней до переезда в олимпийскую деревню и за две недели до старта. Группа Ди Нино вообще приехала в Миллфилд 8 августа. Таким образом, наша подготовка на заключительном этапе была полностью прозрачной для контроля. За время сбора у нас побывали бригады допинг-контроля ВАДА, ФИНА и Британской олимпийской ассоциации. Всем все дали и все сдали. Анастасия Зуева еще дополнительно сдавала кровь в день приезда в Лондон 25 июля.