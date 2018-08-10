Андрей Воронцов: "Климент Колесников - звезда мирового уровня"

Бывший главный тренер России по плаванию Андрей Воронцов дал оценку выступлению на чемпионате Европы 18-летнего российского спиниста Климента Колесникова. Спортсмен завоевал 6 медалей в Глазго - 3 золота, 2 серебра и 1 бронзу.

- Климент - это действительно крупнейшая звезда, - заявил Воронцов. - Надеюсь, что он продолжит прогрессировать и конечно с ним будет очень сложно конкурировать. Потенциал у него великолепный. Мы видели, что он на высочайшем уровне может плыть 50, 100 и 200 вольный стиль, и спину. В этом плане он действительно звезда мирового уровня. (Петр ГРИГОРЕНКО)