14:46 | ПЛАВАНИЕ

Андрей Гречин: "Вернусь к тренировкам, но на короткой воде уже давно не плаваю"

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Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Андрей Гречин заявил, что продолжает тренироваться, но пропустит зимний сезон, во время которого проводятся соревнования на короткой воде. 

Ранее сообщалось, что спортсмен входит в число пяти кандидатов, которые будут претендовать на пост вице-президента Российской федерации прыжков в воду (РФПВ).

- Я вернусь к тренировкам, но на короткой воде уже давно не плаваю, на чемпионат России в Казань не поеду, - приводит "Р-Спорт" слова Гречина. - Так что продолжаю работать, но и думаю о других возможностях, поговорю с Алексеем Власенко при встрече по поводу уже озвученной возможности стать вице-президентом (РФПВ. - Прим. "СЭ").

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160915/1080647996.html

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