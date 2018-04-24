Анастасия Фесикова: "Уверена, что смогу добавить к старту чемпионата Европы"

Россиянка Анастасия Фесикова отметила, что сможет прибавить в результатах к началу чемпионата Европы по плаванию.

- Это здорово, что сразу четверо выполнили норматив, это говорит о том, что мы сдвинулись с мертвой точки и идем вперед, - цитирует ТАСС Фесикову. - Последний раз я выступала на чемпионате Европы в 2008 году, в 2010 году я пропустила турнир из-за травмы спины, а потом уже не ездила на него из-за Олимпиады, родов. Наконец-то я смогу принять участие в чемпионате Европы.

Получилось сегодня выплыть из минуты, но я уверена, что мне чуть-чуть не хватило финиша, если бы он был, результат был бы намного лучше. Я чувствую, что силы есть, у меня есть запас в три месяца, которые я посвящу подготовке к чемпионату Европы. Внутри я чувствую, что улучшение должно быть.

Ребята меня очень уважают, мы с ними на дружеской волне, как и с тренерским штабом. Пытаемся обсуждать все вместе, нет никаких недомолвок, у нас отличная команда, в которой все друг за друга, мы отлично сплотились, у нас боевой дух. Надеюсь, это принесет нам успех на чемпионате Европы и на последующих соревнованиях.

Напомним, что Фесикова показала результат 59,94 секунды в заплыве на дистанции 100 м на спине на чемпионате России, поделив второе и третье место с Марией Каменевой. Победительницей заплыва стала Дарья Устинова (59,73). Все три спортсменки, а также Полина Егорова (59,96) выполнили норматив для участия в чемпионате Европы.