Американская пловчиха Кукорс подала в суд на Федерацию плавания США из-за домогательств тренера

Пловчиха из США Ариана Кукорс подала иск к Федерации плавания страны. Она считает, что в организации скрывали факт сексуальных домогательств со стороны ее бывшего тренера Шона Хатчисона.

Как сообщает Associated Press, американка заявила, что Хатчинсон начал сексуально домогаться ее, еще когда ей было 13, целовал и касался ее, когда ей было 16, а также имел с ней интимный контакт, когда ей было 17. Сам тренер свою вину отрицает. Он не был привлечен к уголовной ответственности.

28-летня пловчиха подала в суд и на другого тренера Марка Шуберта за то, что он не сообщил о случившемся, хотя имел информацию об этом.