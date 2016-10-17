Александр Попов: "Я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента ВФП"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов не будет претендовать на пост президента Всероссийской федерации плавания (ВФП). После чемпионата мира по водным видам спорта в Казани в августе прошлого года титулованный российский пловец не исключал, что может возглавить организацию.

– Я не буду выдвигать свою кандидатуру, – цитирует ТАСС Попова.

Выступление российских пловцов, завоевавших 4 медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, ВФП признала удовлетворительным. Действующим президентом организации является четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, который планирует переизбираться на занимаемый пост.

Отчетно-выборная конференция ВФП состоится в Казани 10 ноября.