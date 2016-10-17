14:03 | ПЛАВАНИЕ

Александр Попов: "Я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента ВФП"

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов не будет претендовать на пост президента Всероссийской федерации плавания (ВФП). После чемпионата мира по водным видам спорта в Казани в августе прошлого года титулованный российский пловец не исключал, что может возглавить организацию.

– Я не буду выдвигать свою кандидатуру, – цитирует ТАСС Попова.

Выступление российских пловцов, завоевавших 4 медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, ВФП признала удовлетворительным. Действующим президентом организации является четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, который планирует переизбираться на занимаемый пост.

Отчетно-выборная конференция ВФП состоится в Казани 10 ноября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3710411

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КОММЕНТАРИИ (1)
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staerswimmer23

балаболить то легче

14:23

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