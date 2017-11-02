Александр Попов: "Олимпийские позиции в плавании нужно столбить за собой уже сейчас"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов в интервью "Р-Спорт" отметил, что доволен результатами российских пловцов на чемпионате мира-2017 в Будапеште. Попов также добавил, что два года до Олимпийских игр-2020 в Токио - достаточный срок, чтобы затвердиться в мировом плавании.

– Как член наблюдательного совета ВФП вы остались довольны результатами российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште, где они завоевали три золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды?

– Безусловно. Просто сейчас очень важно понимать, что думать нужно уже не об этом. А о том, что нынешний сезон и чемпионат Европы – это фактически последний год, когда будут отслеживаться кандидаты в олимпийскую команду-2010. Какие-то прогнозы в отношении Игр делать, разумеется, рано, но два года – достаточный срок для того, чтобы затвердиться в мировом плавании, застолбить за собой какие-то дистанции.