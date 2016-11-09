31 российский пловец выполнил условия отбора для участия в ЧМ

Тридцать один пловец выполнил условия отбора в сборную России для участия в декабрьском чемпионате мира на короткой воде в Виндзоре (Канада), информирует "Р-Спорт". По ходу чемпионата России на короткой воде, который проходит в Казани, 29 спортсменов выполнили условия квалификации на этот турнир.

На индивидуальные дистанции квалифицировались Александр Красных (200 и 400 м кроль), Светлана Чимрова (100 и 200 м баттерфляй), Даниил Пасынков (400 м комплекс), Наталья Иванеева (50 м брасс), Валентина Артемьева (50 м брасс), Андрей Шабасов (50, 100, 200 м на спине), Олег Костин (100 м брасс), Вероника Попова (200 и 400 м кроль), Михаил Доринов (200 м брасс), Илья Хоменко (200 м брасс), Александр Попков (50 м баттерфляй), Даниил Пахомов (50 м баттерфляем), Розалия Насретдинова (50 м вольным стилем), Кирилл Пригода (50 м брасс), Александр Харланов (200 м баттерфляй), Николай Скворцов (200 м баттерфляй), Климент Колесников (200 м на спине), Никита Лобинцев (100 м вольный стиль).

Условия отбора для попадания только в эстафетные команды как кандидаты в сборную России выполнили Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов, Ирина Кривоногова, Дарья Муллакаева, Арина Опенышева, Мария Каменева, Алексей Брянский, Андрей Арбузов, Евгений Седов, Наталья Ловцова.

Также заочно выполнили нормативы для участия в чемпионате мира Григорий Тарасевич и Владимир Морозов.