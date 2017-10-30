17-летняя китайская пловчиха не прошла допинг-тест

Серебряный призер чемпионата мира в составе женской сборной Китая в эстафете 4х200 м вольным стилем Лю Цзысуань временно дисквалифицирована Антидопинговым агентством Китая. Как сообщает SwimSwam, допинг-проба 17-летней спортсменки, взятая у нее 4 сентября во время Национальных китайских игр, дала положительный результат на гидрохротиазид.

Это вещество само по себе не улучшает спортивные результаты, но используется для выведения запрещенных веществ, поэтому Лю Цзысуань и была отстранена. Также аннулированы ее результаты.