10:49 | ПЛАВАНИЕ

17-летняя китайская пловчиха не прошла допинг-тест

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Серебряный призер чемпионата мира в составе женской сборной Китая в эстафете 4х200 м вольным стилем Лю Цзысуань временно дисквалифицирована Антидопинговым агентством Китая. Как сообщает SwimSwam, допинг-проба 17-летней спортсменки, взятая у нее 4 сентября во время Национальных китайских игр, дала положительный результат на гидрохротиазид.

Это вещество само по себе не улучшает спортивные результаты, но используется для выведения запрещенных веществ, поэтому Лю Цзысуань и была отстранена. Также аннулированы ее результаты.

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Стремительный рост объёма данных

"гидрохротиазид" - направильно! Вещество называется Гидрохлоротиазид. Это действующее начало очень многих и важных в кардиологии лекарственных препаратов.

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