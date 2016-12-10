Юсков занял второе место на дистанции 1500 м в Херенвене

Российский конькобежец Денис Юсков занял второе место на этапе Кубка мира в Херенвене. Забег выиграл голландец Кьелд Нейс. Третьим стал его соотечественник Патрик Руст.

Юсков после четырех этапов Кубка мира занимает второе место в общем зачете, уступая американцу Джои Мантии десять очков.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

1500 м

1. Нейс (Голландия) - 1.45,11

2. ЮСКОВ (Россия) - 1.45,41

3. Руст (Голландия) - 1.46,42

4. Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.46,45

5. Мантия (США) - 1.46,56

6. Де Этр (Канада) - 1.46,60...

8. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.46,95...

13. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.47,47