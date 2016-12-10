Юсков занял второе место на дистанции 1500 м в Херенвене

Российский конькобежец Денис Юсков занял второе место на этапе Кубка мира в Херенвене. Забег выиграл голландец Кьелд Нейс. Третьим стал его соотечественник Патрик Руст.
Юсков после четырех этапов Кубка мира занимает второе место в общем зачете, уступая американцу Джои Мантии десять очков.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
1500 м
1. Нейс (Голландия) - 1.45,11
2. ЮСКОВ (Россия) - 1.45,41
3. Руст (Голландия) - 1.46,42
4. Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.46,45
5. Мантия (США) - 1.46,56
6. Де Этр (Канада) - 1.46,60...
8. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.46,95...
13. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.47,47
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/151_0/