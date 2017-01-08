Юсков выиграл забег на 1500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье

Россиянин Денис Юсков одержал победу в забеге на 1500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье. Одну сотую секунды Юскову проиграл голландец Свен Крамер, третьим стал норвежец Синдре Хенриксен.
После трех гонок Юсков в общем зачете занимает третье место.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Классическое многоборье
1500 м
1. ЮСКОВ (Россия) - 1.46,54
2. Крамер (Голландия) - 1.46,55
3. Хенриксен (Норвегия) - 1.47,82
4. Недзведзки (Польша) - 1.47,83
5. Б. Свингс (Бельгия) - 1.48,02
6. Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.48,14
8. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.48,34
13. СИНИЦЫН (Россия) - 1.49,61
Положение после трех дистанций
1. Крамер (Голландия) - 109,384
2. Блокхуйзен (Голландия) - 110,219
3. ЮСКОВ (Россия) - 110,642
4. Лунде Педерсен (Норвегия) - 110,793
5. Б. Свингс (Бельгия) - 111,516
6. Джованни (Италия) - 111,734
13. СИНИЦЫН (Россия) - 112,948
14. ТРОФИМОВ (Россия) - 112,994
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/europe/2016-2017/events/1914_284_0/