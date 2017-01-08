Юсков выиграл забег на 1500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье

Россиянин Денис Юсков одержал победу в забеге на 1500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье. Одну сотую секунды Юскову проиграл голландец Свен Крамер, третьим стал норвежец Синдре Хенриксен.

После трех гонок Юсков в общем зачете занимает третье место.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Классическое многоборье

1500 м

1. ЮСКОВ (Россия) - 1.46,54

2. Крамер (Голландия) - 1.46,55

3. Хенриксен (Норвегия) - 1.47,82

4. Недзведзки (Польша) - 1.47,83

5. Б. Свингс (Бельгия) - 1.48,02

6. Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.48,14

8. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.48,34

13. СИНИЦЫН (Россия) - 1.49,61

Положение после трех дистанций

1. Крамер (Голландия) - 109,384

2. Блокхуйзен (Голландия) - 110,219

3. ЮСКОВ (Россия) - 110,642

4. Лунде Педерсен (Норвегия) - 110,793

5. Б. Свингс (Бельгия) - 111,516

6. Джованни (Италия) - 111,734

13. СИНИЦЫН (Россия) - 112,948

14. ТРОФИМОВ (Россия) - 112,994