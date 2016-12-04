Россиянин Денис Юсков выиграл забег на 1500 м на этапе Кубка мира в Астане. Вторым стал Сота Накамура из Японии, третьим - Джои Мантия из США. Еще два представителя России - Сергей Грязцов и Сергей Трофимов - заняли седьмое и двенадцатое место соответственно.
В общем зачете дистанции 1500 м Юсков вышел на второе место, уступая только Мантии.
Астана (Казахстан)
Кубок мира
Мужчины
1500 м
1. ЮСКОВ (Россия) - 1.45,50
2. С. Накамура (Япония) - 1.46,24
3. Мантия (США) - 1.46,54
4. Лоренцен (Норвегия) - 1.46,63
5. Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.46,81
6. Ким Мин Сок (Корея) - 1.46,98
7. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.47,07...
12. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.47,34