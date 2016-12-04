Россиянин Денис Юсков выиграл забег на 1500 м на этапе Кубка мира в Астане. Вторым стал Сота Накамура из Японии, третьим - Джои Мантия из США. Еще два представителя России - Сергей Грязцов и Сергей Трофимов - заняли седьмое и двенадцатое место соответственно.

В общем зачете дистанции 1500 м Юсков вышел на второе место, уступая только Мантии.

Астана (Казахстан)

Кубок мира

Мужчины

1500 м

1. ЮСКОВ (Россия) - 1.45,50

2. С. Накамура (Япония) - 1.46,24

3. Мантия (США) - 1.46,54

4. Лоренцен (Норвегия) - 1.46,63

5. Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.46,81

6. Ким Мин Сок (Корея) - 1.46,98

7. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.47,07...

12. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.47,34