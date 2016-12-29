Юсков выиграл четыре золота на чемпионате России из семи возможных

Денис Юсков стал победителем масс-старта на чемпионате России на отдельных дистанциях. Вторым стал Данила Семериков, третьим - Валерий Конышев.

У женщин на этой дистанции первенствовала Виктория Филюшкина, серебро взяла Лада Задонская, бронзу - Евгения Радионик.

Также Юсков выиграл золотые медали в составе сборной Москвы в командной гонке. Также в составе победителей бежали Сергей Грязцов, Денис Анисимов и Александр Разоренов. У женщин победу одержала команда Московской области в составе Елизаветы Казелиной, Екатерины Лобышевой и Аллы Шабановой.

Ранее Юсков также победил на дистанциях 1000 и 1500 м и, таким образом, выиграл четыре золотых медали соревнований из семи возможных.

Коломна

Чемпионат России на отдельных дистанциях

Мужчины

Масс-старт

1. Юсков (Москва)

2. Семериков (Саратовская область)

3. Конышев (Челябинская область)

Командная гонка

1. Москва (Юсков, Грязцов, Анисимов, Разоренов) – 3.55,01

2. Кировская область (Суворов, Троегубов, Ткач) – 3.59,69

3. Санкт-Петербург (Федотов, Лобас, Беляев, Горшков) – 4.00,61

Женщины

Масс-старт

1. Филюшкина (Московская область)

2. Задонская (Москва)

3. Радионик (Санкт-Петербург)

Командная гонка

1. Московская область (Казелина, Лобышева, Шабанова) – 3.10,58

2. Свердловская область (Скокова, Присталова, Чернега) – 3.13,88

3. Краснодарский край (Каранникова, Аршинова, Сохрякова) – 3.14,58