Юсков вернулся на лед после повреждения ноги

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков сообщил, что вернулся к соревновательной практике после повреждения ноги, которое получил на тренировке перед отборочным турниром в Коломне.

Юсков пропустил отбор на этапы Кубка мира из-за повреждения, полученного на тренировке перед турниром памяти Б. И. Шавырина. В четверг он вышел на старт "Открытого Кубка Москвы", который проходит в Крылатском.

- Я начал с четверга работать в Коломне. Вчера снял последние швы. Сегодня уже пробежал в Крылатском 500 метров, завтра еще там выступлю. Все идет нормально, готовлюсь к этапу Кубка мира в Херенвене, - цитирует "Р-Спорт" Юскова.

Первый этап Кубка мира в Херенвене пройдет 10-12 ноября. В состав на этот турнир Юсков был включен решением тренерского штаба сборной России.