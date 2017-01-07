Юсков - третий в забеге на 500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье

Россиянин Денис Юсков стал третьем на чемпионате Европы в классическом многоборье в забеге на 500 метров. Победителем стал норвежец Синдре Хенриксен. Голландец Ян Блокхуйзен – второй.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Классическое многоборье

500 м

1. Хенриксен (Норвегия) – 36,30

2. Блокхуйзен (Голландия) – 36,43

3. ЮСКОВ (Россия) – 36,44

4. Недзведзки (Польша) – 36,50

5. Спилер Нильсен (Норвегия) – 36,55

6. Лунде Педерсен (Норвегия) – 36,73

9. ТРОФИМОВ (Россия) – 36,91

12. СИНИЦЫН (Россия) – 37,11