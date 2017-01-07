Юсков - третий в забеге на 500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье

Россиянин Денис Юсков стал третьем на чемпионате Европы в классическом многоборье в забеге на 500 метров. Победителем стал норвежец Синдре Хенриксен. Голландец Ян Блокхуйзен – второй.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Классическое многоборье
500 м
1. Хенриксен (Норвегия) – 36,30
2. Блокхуйзен (Голландия) – 36,43
3. ЮСКОВ (Россия) – 36,44
4. Недзведзки (Польша) – 36,50
5. Спилер Нильсен (Норвегия) – 36,55
6. Лунде Педерсен (Норвегия) – 36,73
9. ТРОФИМОВ (Россия) – 36,91
12. СИНИЦЫН (Россия) – 37,11
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/europe/2016-2017/events/1914_284_0/