Юсков, Шихова и Граф в составе сборной России на этап Кубка мира в Польше

Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на этап Кубка мира в Томашуве-Мазовецком (Польша).

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России, в состав мужской команды вошли Даниил Беляев, Сергей Грязцов, Денис Юсков, Руслан Захаров, Руслан Захаров (спринтер), Алексей Есин, Сергей Трофимов, Егор Школин, Валерий Конышев, Павел Кулижников, Артем Кузнецов, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Виктор Лобас.

За женскую команду выстуаят Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Анастасия Коркина, Ирина Кузнецова, Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Граф, Елена Еранина.

Юсков и Шихова пропустили второй этап Кубка мира в японском Томакомае. Граф квалифицировалась для выступления на дистанции 5000 м, которая появится в программе с третьего этапа.

Этап в Польше пройдет с 7 по 9 декабря.