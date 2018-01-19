Юсков - победитель этапа Кубка мира в Эрфурте

Россиянин Денис Юсков стал победителем этапа Кубка мира в Эрфурте на дистанции 1500 метров. Вторым стал норвежец Сверре Лунде Петерсен. Замкнул тройку голландец Марсель Боскер.

Эрфурт (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. ЮСКОВ (Россия) - 1.45,33

2. Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.45,76

3. Боскер (Голландия) - 1.46,28

4. Вервей (Голландия) - 1.46,36

5. Хенриксен (Норвегия) - 1.46,58

6. Йоханссон (Норвегия) - 1.46,78...

13. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.47,89

15. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.47,96