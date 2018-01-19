Юсков - победитель этапа Кубка мира в Эрфурте

Россиянин Денис Юсков стал победителем этапа Кубка мира в Эрфурте на дистанции 1500 метров. Вторым стал норвежец Сверре Лунде Петерсен. Замкнул тройку голландец Марсель Боскер.
Эрфурт (Германия)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. ЮСКОВ (Россия) - 1.45,33
2. Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.45,76
3. Боскер (Голландия) - 1.46,28
4. Вервей (Голландия) - 1.46,36
5. Хенриксен (Норвегия) - 1.46,58
6. Йоханссон (Норвегия) - 1.46,78...
13. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.47,89
15. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.47,96
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2017-2018/151_0/