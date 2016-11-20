07:37 | КОНЬКИ

Юсков не выступит на дистанции 1500 м в Нагано из-за травмы мизинца

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Трехкратный чемпион мира Денис Юсков не выступит на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в японском Нагано, сообщил главный тренер сборной России Константин Полтавец. Спортсмен в субботу не принимал участие в соревнованиях из-за травмы – он повредил мизинец, споткнувшись в отеле о собственные кроссовки. Тренерский штаб заявил, что будет принимать решение по его участию в соревнованиях в воскресенье утром. На дистанции 1500 метров Юсков должен был стартовать в последней паре вместе с голландцем Свеном Крамером.

"Было принято решение, что Денис сегодня 1500 м не побежит", – приводит "Р-Спорт" слова Полтавца.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161120/1112484851.html

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