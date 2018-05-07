Трехкратный чемпион мира Денис Юсков начал подготовку к сезону в Испании, сообщает "Р-Спорт". По словам самого конькобежца, он уже вернулся в Москву и занимается физподготовкой.

- В Испании только велосипед крутил, сейчас приступаю к работе со штангой, - сказал Юсков.

Тренер мужской спринтерской группы Дмитрий Дорофеев рассказал, что его спортсмены начнут подготовку в Сочи 14 мая.

- Сбор продлится до 26 мая, - уточнил Дорофеев. - На него поедут Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Захаров. Руслан Мурашов этот сбор пропускает, будет находиться в Москве на реабилитации.